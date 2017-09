PRF faz balanço da Operação Independência do Brasil no Acre

Da redação ac24horas 11/09/2017 14:40:15

A Operação Independência do Brasil, realizada entre os dias 05 e 10 de setembro, no Acre, pela Polícia Rodoviária Federal, terminou com bons resultados. Houve redução no número de acidentes e de ocorrências registradas nas duas rodovias federais que cortam o Acre.

Segundo a PRF, a redução foi de 600% no quesito acidentes. Para se ter noção, em 2016, a PRF registrou no mesmo período um total de 12 acidentes, contra um único esse ano. Sobre as vítimas fatais, foram dois registros no ano passada, contra um desse ano.

Na operação, explicou a PRF, um total de 434 veículos foram fiscalizados, que resultou no aumento de 260% nas autuações referentes a condutor ou passageiro sem cinto de segurança (65 autuações) e 312% a passageiros irregulares (50). Ainda dos dados, 8 quilos de cocaína foram apreendidos e 5 pessoas foram detidas.