Pesquisas revelam que o preço médio da construção civil no Acre aumentou quase 3%

Da redação ac24horas 11/09/2017 13:22:22

Segundo levantamento divulgado pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o preço médio da construção civil aumentou 2,82% em oito meses no Acre.

No ranking nacional, o preço médio do metro quadrado no Acre chegou a R$ 1.158,94, no mês de agosto, ocupando o terceiro lugar entre os mais alto do país. Em comparação a julho, o levantamento apontou que houve um crescimento de 0,44%. Nos últimos 12 meses, o salto no preço para construir chegou a 3,20%.

O Rio de Janeiro foi o estado, conforme o IBGE, com o maior custo do metro quadrado em agosto, de R$ 1.189,51. Logo abaixo, aparece na lista Santa Catarina, com R$ 1.188,55.

Na outra ponta da lista, mais uma vez, Sergipe foi o local com o menor valor do país, R$ 928,51. Em seguida, ainda de acordo com o levantamento, estão o Rio Grande do Norte e Pernambuco, com R$ 939,80 e R$ 955,01, respectivamente.