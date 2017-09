Polícia Civil faz buscas por cova rasa em área de mata na Baixada da Sobral, na capital

Da redação ac24horas 11/09/2017 11:17:47

A polícia suspeita que o corpo de Thiago Batista Aguiar, de 17 anos, desaparecido desde o dia 28 de agosto, estaria em uma cova rasa localizada em uma área de mata, próxima a um campo de futebol, no bairro Ayrton Sena, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O delegado Remulo Diniz, titular da Delegacia de Homicídios, informou que mais de uma denúncia já chegou na delegacia informando a respeito da cova rasa que estaria na área de mata do bairro e que por conta disso pretende não desistir da informação e enviar nas próximas horas mais reforço para continuar as buscas no local.

“Nós apuramos todas as informações que no chegam uma vez que tem uma família aí em desespero a procura de seu filho. Nós estamos fazendo buscas desde o domingo, mas, a área é muito grande e a vegetação está alta, vamos buscar mais reforço com o apoio do Corpo de Bombeiros pra vê se a gente localiza esse local que já foi apontado por mais de uma fonte”, disse Remulo

Na esperança de que fosse o filho, José da Silva, pai de Thiago, esteve no local acompanhando as buscas juntamente com a polícia. “Estou acompanhando desde o começo as buscas desse suposto cadáver que disseram que está por aqui, na esperança de possa ser o meu filho. Eu não queria estar procurando por isso, mas, pelas informações que eu tenho é possível que ele já não esteja mais com vida. Espero que não, nessa circunstância todo pai quer encontrar o filho vivo”, disse José.