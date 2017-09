MS dá início a Campanha Nacional de Multivacinação nesta segunda-feira (11)

Da redação ac24horas 11/09/2017 13:13:12

Começa nesta segunda-feira (11) e segue até dia 22 de setembro, a Campanha Nacional de Multivacinação. Todas as 14 vacinas disponíveis para crianças e adolescentes serão gratuitas. As vacina abrangem as seguintes doenças: sarampo, paralisia infantil, varicela, caxumba, rubéola, meningite, hepatite A, hepatite B, febre amarela e HPV.

Crianças e adolescentes devem ser levados para complementar o cartão de vacinação ou tomar uma vacina que ainda não foi aplicada. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), todos os postos de vacinação dos 417 municípios baianos fazem parte da campanha. Para se vacinar, é necessário levar a caderneta de vacinação.

Segundo o Ministério da Saúde, esta estratégia busca resgatar a população não vacinada ou com esquemas de vacinação incompletos, tanto na infância como na adolescência, visando melhorar as coberturas vacinais e assim manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis no Brasil.

Caso a criança ou o adolescente não tiverem mais a caderneta de vacinação, os pais ou responsáveis podem solicitar a segunda via na unidade de saúde em que as vacinas anteriores foram aplicadas.

Confira as vacinas oferecidas durante a Campanha:

BCG (contra formas graves de tuberculose) – destinada a menores de 5 anos;

Hepatite A – para menores de 5 anos;

Penta (hepatite B, difteria, tétano, coqueluche e haemophilus influenzae B) – para menores de 7 anos;

Hepatite B – para crianças de até 30 dias de idade; crianças e adolescentes entre 7 anos e menores de 15 anos;

VIP (vacina inativada contra a poliomielite)- para menores de 5 anos;

VOPb (vacina oral contra a poliomielite) – menores de 5 anos;

Rotavírus humano – menores de 7 anos;

Pneumocócica 10 valente – menores de 5 anos;

Meningocócica C conjugada – crianças a partir de 3 meses de idade a menores de 5 anos e adolescentes de 12 e 13 anos;