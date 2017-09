Motoristas tem até 48 horas para entregarem carteiras da Habilitação por infrações de transito

O corregedor do Detran/AC. Siles Keegan Cavalcante Freitas, assinou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 11, o Edital de Notificação de quase 40 condutores para num prazo de 48 horas entregarem suas respectivas CNH’s – Carteira Nacional de Habilitação – à Corregedoria Geral junto a Departamento de Trânsito.

Segundo a publicação, os listados tem até 48 horas em obediência ao cumprimento da suspensão do direito de dirigir, em face do cometimento de infrações de trânsito.