Moradores de Mâncio Lima bloqueiam rodovia para exigir manutenção da AC- 407

Archibaldo Antunes 11/09/2017 17:20:32

Moradores de Mâncio Lima (a 36 km de Cruzeiro do Sul) interditaram no começo da manhã desta segunda-feira (11) a rodovia estadual AC-407, que interliga o município a Rodrigues Alves, e também à AC-405, que dá acesso a Cruzeiro do Sul.

Os manifestantes reivindicam o recapeamento de um trecho da estrada devido à sua precariedade. O tráfego na via é intenso. O bloqueio ocorreu a cerca de quatro quilômetros do centro de Mâncio Lima, na comunidade Pé da Terra. Os trecho citado pelos moradores apresenta irregularidades que segundo eles podem ocasionar acidentes. Motoristas e motociclistas obrigados a trafegar pelo AC-407 reclamam dos danos causados aos veículos.

Segundo o mototaxista Everaldo Dias de Andrade, ele precisou gastar mais de R$ 2 mil em reparos no veículo usado para trabalhar.

Com a interdição, uma fila de carros e motocicletas se formou no local. Algumas pessoas reclamaram devido à impossibilidade de seguir para o serviço.De acordo com os manifestantes, o trecho reclamado não recebe reparos há cerca de dez anos.

Líder do movimento, Raimundo Francisco Maia disse que voltará a mobilizar a comunidade para um novo bloqueio caso o governo do Estado não tome providências.

Representantes do Deracre compareceram ao local para negociar com os manifestantes.Eles alegam existir um projeto de recapeamento dos trechos mais danificados da rodovia, mas como o serviço depende da liberação de recursos de emendas parlamentares, não há previsão para o início das obras.