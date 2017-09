Kombi branca pega fogo no estacionamento da Uninorte; bombeiros controlam chamas

Da redação ac24horas 11/09/2017 09:57:20

Uma Kombi pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 11, em frente ao bloco D no estacionamento da Uninorte, em Rio Branco. Após acionados, homens do Corpo de Bombeiros foram ao local e apagaram as chamas. O veículo ficou parcialmente destruído.

As causas do fogo ainda não foram informadas, mas o major Falcão, experiente em casos como esse, alerta que a maioria dos incêndios em Kombis ocorre devido a localização do motor no veículo e a falta de radiador. “São veículos muito fáceis de incendiar por causa do motor localizado na parte traseira. Além disso as pessoas ainda usam às vezes como bagageiro. E tem algumas Kombis que também não tem radiador.”