Jornal vê Marcus Viana com chances de “perpetuar a dinastia petista” no Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas 11/09/2017 16:01:54

A edição eletrônica do jornal Estado de Minas veiculou nesta segunda-feira, 11, uma reportagem sobre as eleições de 2018 afirmando que “no Acre são boas as chances de o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, perpetuar a dinastia petista que está à frente do Estado”.

A matéria, que tem como título “Governos estaduais serão disputados por velhas caras da política”, lembra que o governador Sebastião Viana não pode mais disputar o Palácio Rio Branco e destaca a possibilidade de vitória do PT.

No Acre os dois principais nomes a um ano do pleito são: Gladson Cameli (PP) e Marcus Viana (PT). Ambos aparecem tecnicamente empatados em todas as pesquisas de intenções votos para governador.

A reportagem assinada por Paulo de Tarso Lyra destaca ainda que nos estados “os candidatos apresentados até agora são integrantes da política tradicional e muitos enfrentam processos na Justiça. A começar do fato de que apenas um terço dos 27 estados não ter o governador concorrendo à reeleição”, acrescenta um dos parágrafos da reportagem.