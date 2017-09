Guilherme e Renata vencem Concurso ‘Garoto E Garota Verão 2017’ de Boca do Acre

O concurso “Garoto e Garota Verão 2017”, de Boca do Acre, no sul do Amazonas, já tem vencedores.O Bocacrense Guilherme Castro e Renata Sena são os vencedores da competição. Castro ganhou uma moto Honda e a vencedora uma Biz. Quem ficou na segunda colocação ganhou dois mil reais e o terceiro R$ 1.000,00.

*As três primeiras colocadas*

1- Renata Sena

2 -Denize Araújo

3- Denize Oliveira

*Os três primeiros colocados*

1 – Guilherme Castro

2- Normando

3 – Joran

João Lucas e Marcelo

O show de encerramento do evento ficou por conta da dupla sertaneja João Lucas e Marcelo, a dupla que ficou conhecida pelo hit “Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha”, no qual já ficou entre as canções mais baixadas pela loja virtual iTunes do Brasil, fizeram o show de encerramento do evento.