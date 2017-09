Gás de cozinha será reajustado entre R$ 3 a R$ 5 nesta terça-feira em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 11/09/2017 15:35:03

O anúncio do reajuste do gás de cozinha feita dias atrás pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) deverá ser repassado ao consumidor de Cruzeiro do Sul a partir desta terça-feira (12). A botija de 13 kg, que atualmente é vendida a R$ 73 no município, terá aumento entre R$ 3 e R$ 5.

Outro drama dos cruzeirenses é o preço dos combustíveis. Enquanto na capital do estado o litro da gasolina é comercializado a uma média de R$ 4,40, no Juruá os preços variam entre R$ 5,12 e R$ 5,20.

É comum encontrar anúncios de venda de carros usados. A intenção dos proprietários é adquirir uma motocicleta para economizar no gasto com combustível.