Em Porto Acre, banheiro de escola usado por alunos vira depósito de lixo, mostra vídeo de internauta

Luciano Tavares, da redação ac24horas 11/09/2017 08:58:29

O internauta Juscelino Gomes cobrou do prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, por meio de um vídeo, a construção de um banheiro na escola rural Raio de Luz, no ramal do Seringueiro.

A atual estrutura feita de madeira que sequer pode ser chamada de banheiro está destelhada e serve como deposito de lixo. É esse o local que as crianças usam como banheiro.

O internauta também chama a atenção para o telhado da cozinha da escola Raio de Luz, uma estrutura totalmente precária.

Ainda na manhã desta segunda-feira, 11, a reportagem de ac24horas tentou falar por telefone com o prefeito Bené Damasceno, mas ele não atendeu as ligações.