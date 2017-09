Detran do Acre dá prazo para proprietários quitarem débitos; veículos vão a leilão em 20 dias

Da redação ac24horas 11/09/2017 08:34:43

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre, por meio da Comissão Permanente de Leilão de Veículos – CPLV, notificou 402 veículos e seus respectivos proprietários e/ou instituições financeiras para num prazo de 20 dias , retirarem seus veículos do Pátio de Veículos Removidos do Detran.

A publicação assinada desta segunda-feira, 11, informa ainda que os interessados em reaver os veículos devem comparecer ao Pátio situado na Vila Ivonete, da Avenda Antônio da Rocha Viana, n° 2005, Jardim Manoel Julião, com a devida quitação dos débitos sob pena de serem levados a leilão.

A maioria dos veículos são motocicletas e pouquíssimos carros. Para conferir a lista completa, acesse: http://www.diario.ac.gov.br/