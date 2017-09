Corpo de Bombeiro diz que oito pessoas morreram por afogamento somente neste ano

Archibaldo Antunes 11/09/2017 17:31:02

José Mauro da Silva Rodrigues, de 43 anos, foi a oitava vítima de afogamento só neste ano, na região do Juruá – quatro a menos em comparação a 2016, quando 12 pessoas morreram nos rios da região. Os dados são do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul.

Segundo o comandante da corporação, capitão Rômulo Barros, as fatalidades continuam a acontecer devido à desatenção de pescadores e ribeirinhos quanto à obrigatoriedade do uso de colete salva-vidas. A despeito das campanhas de conscientização para a necessidade da utilização desse artefato de segurança, a maioria segue a ignorar os alertas feitos pelas autoridades.

Barros informou ainda que dos oitos mortos deste ano, cinco corpos foram resgatados pelas equipes de mergulho.

“É um número bastante expressivo, dadas as dificuldades de realizar buscas em rios de águas turvas e que por isso não favorecem a visibilidade”, concluiu o comandante do Corpo de Bombeiros.