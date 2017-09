Câmara de Vereadores do município de Cruzeiro do Sul revoga sessões diurnas

Archibaldo Antunes 11/09/2017 13:56:40

Fracassou a experiência que pretendia antecipar, para as manhãs de terças e quintas-feiras, as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul. A partir do dia 1º de outubro, as atividades parlamentares voltarão a ser realizadas às 19 horas, como ocorre há mais de 12 anos.

O presidente do parlamento municipal cruzeirense, Romário Tavares (PMDB), explicou que a decisão partiu dos próprios vereadores. “A desaprovação do novo horário foi manifestada pela maioria”, disse ele. Segundo a avaliação de Romário, as sessões diurnas não atraíram os moradores, acostumados a frequentar a sede do poder legislativo municipal durante a noite.

Esse foi o principal fator para a revogação da medida experimental.“Estou sempre disposto a ouvir a população do município e acatar o que decide a maioria dos meus colegas de parlamento”, ressaltou o presidente da Câmara.