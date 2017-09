Apesar da crise financeira, cresce o número de acreanos em turismo pelo Brasil

Da redação ac24horas 11/09/2017 17:04:47

Nos últimos 12 meses, em média 36% dos rio-branquenses viajaram uma única vez, enquanto 31% não se deslocou da capital acreana. O estudo foi realizado entre os últimos dias 28 e 31 de agosto.

Ainda de acordo com o levantamento, 19% afirmaram ter feito duas viagens e, 12%, mais de três e, além disso, 60% dos que viajaram tiveram, como destino, outras regiões brasileiras e, 35% o interior acreano. O estudo afirmou ainda que 3% viajaram a outros países e, 2%, omitiram a informação.

A pesquisa verificou, ainda, que 79% dos rio-branquenses aceitaram positivamente a ideia de viajaram nos próximos 12 meses, enquanto 10% disseram não ter pretensão. Uma parcela de 12% não manifestou opinião quanto ao assunto. O destino provável, dentro deste período, são outras unidades federativas, pelo menos para 72% que afirmaram vontade de se deslocar. Outros 19% disseram ter intenção em viajar para o interior do Acre e outros 6% mostraram preferências por outros países.

Para 72% dos moradores da capital acreana, a época mais adequada para viagens é no período de férias escolares ou do trabalho, mas 11% disseram preferir as viagens nos feriados e, 9%, aos fins de semana. Para 6%, o interesse em se deslocar é válido para quaisquer dias do ano.

A pesquisa foi realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac).