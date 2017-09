Angelim se reúne com comunidade rural e reafirma compromissos

Assessoria 11/09/2017 17:52:28

“Daqueles encontros de simplicidade verdadeira com gente batalhadora que expressa no olhar a determinação pelo trabalho e a união em comunidade onde a solidariedade e a ajuda mútua estão presentes”. Com esse sentimento o deputado federal Raimundo Angelim (PT-AC) descreveu o encontro que teve com os moradores da Comunidade “Água Preta”, na Zona Rural de Rio Branco, onde esteve junto com o diretor de produção agrícola da Secretaria Municipal de Agricultura (Safra), Jorge Rebouças.

“Eu ainda não tinha ido pessoalmente àquela comunidade, mas o trabalho que realizamos, quando eu era prefeito, sim. Fiquei feliz em ver que aqueles homens e mulheres de mãos calejadas reconhecem e são gratos pelos atendimentos do ‘saúde na comunidade’, pela mecanização agrícola e alguns equipamentos que destinamos, através das políticas públicas que desenvolvemos para o setor, na Prefeitura de Rio Branco, e das quais eles se beneficiam até hoje”, disse.

Na comunidade, o deputado e o diretor foram recepcionados pela presidente da Associação de Produtores Rurais Bom Jesus do Água Preta, Francinete Silva, a Nete, como é conhecida por todos. A reunião foi na propriedade do senhor Antônio Gomes e de Dona Vicência. “Ficamos muito satisfeitos com a presença do Angelim aqui porque pouca gente se dispõe a visitar uma comunidade como a nossa, onde é difícil de se chegar. Nossa esperança por dias e condições de vida melhores aumentam quando podemos ter uma conversa assim bem de perto com uma pessoa comprometida e séria como ele.”, disse a presidente.

Muitas são as necessidades da comunidade e o deputado Angelim reafirmou o compromisso com uma atuação que vise as causas coletivas para todos sem distinção. “Quem mora na zona rural tem direito à vida digna tanto quantos os que moram na cidade e eu acredito que aqui, com tanta violência que estamos vendo, vocês tem condições de viverem muito melhor. De minha parte estarei atento para contribuir, por meio do mandato, no que estiver ao meu alcance, pois o melhor lugar do mundo deve ser onde a gente vive.”, disse informando que encaminharia algumas das demandas levantadas pela comunidade.

Na despedida, palavras que emocionaram o deputado: “quando quiser vir não precisa avisar, seja sempre bem vindo e volte sempre!”