Ação a saúde do homem contará com atendimento de urologista e testes rápidos nesta sexta-feira

Da redação ac24horas 11/09/2017 13:36:47

A Associação dos Portadores de Hepatites do Acre (APHAC) estará realizando mais uma ação de saúde voltada para a saúde do homem nesta sexta-feira (15), na sede da instituição localizada na Rua Farroupilha, n°268, Bosque.

Os atendimentos será ofertados das 8h às 17h. Na abertura será ofertado um café da manhã especial a comunidade. Na sequência será dado início aos atendimentos médicos (especialista em saúde do homem-urologista); Clínico Geral; Testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C; Vacinação de Febre Amarela, Tétano, Gripe e Hepatite B. Incluindo também, aferição de pressão e teste de Glicemia.

Esta ação têm como objetivo principal, motivar uma mudança cultural, para que homens procurem atendimento médico e verifiquem sua condição de saúde com mais frequência, antes que doenças se manifestem de forma mais grave.

De acordo com os dados do Ministério de Saúde, a cada cinco mortes de adultos com idade entre 18 e 30 anos, quatro são de homens. Dados estes muito preocupantes. O que nos faz entender que, a maioria dos homens não fazem o cuidado de prevenção e quando busca o serviço de saúde é porque muitas vezes, já estão com a doença instalada.