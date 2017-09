Filha de ex-secretário da fazenda tenta suicídio dentro da Chácara Ipê, em Rio Branco

Da redação ac24horas 10/09/2017 13:05:20

A jovem Ana Paula Aiache Cordeiro, tentou suicídio na manhã deste domingo, dia 10, às margens do lago da Chácara Ipê, um condomínio de luxo de Rio Branco. A jovem, que é filha do ex-secretário de fazenda, Mâncio Cordeiro de Lima e Iacuty Aiache, teria sido encontrada pelo namorado antes que o pior acontecesse.

O agente de segurança teria cortado uma corda que a mulher utilizava para se enforcar. Além do funcionário do condomínio, vizinhos ficaram desesperados com a cena e pediram socorro. Agora, a garota esta sendo atendida no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Segundo apurou o ac24horas, homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local, mas quando os militares chegaram ao condomínio, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia prestado os primeiros atendimentos à mulher.

O caso é o segundo nas últimas 72 horas. Anteontem, uma jovem de 17 anos acabou morrendo, em Tarauacá, também vítima de suicídio. Ela teria tido problemas de relacionamento antes de cometer o suicídio dentro de casa. Em menos de 60 dias, cerca de 10 casos já foram registrados no Acre.

De acordo com amigos de Ana Paula Aiache, o quadro da jovem é estável e ela deverá permanecer sedada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelo período de 48 horas para evitar sequelas.