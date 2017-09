Homem que pescava cai da canoa e morre afogado em rio de Mâncio Lima

Archibaldo Antunes 10/09/2017 13:43:05

José Mauro da Silva Rodrigues, de 43 anos, morreu afogado na tarde de ontem (9), enquanto pescava no rio Japiim, em Mâncio Lima (município distante 36 km de Cruzeiro do Sul). A informação foi repassada por volta das 12h15 ao Corpo de Bombeiros, via Ciosp. De imediato, uma equipe de mergulho foi designada para proceder às buscas.

Segundo o registro, José Mauro pescava em uma canoa junto com a filha de 10 anos quando teria caído da popa da embarcação, desaparecendo nas águas do manancial.

Os mergulhadores levaram cerca de duas horas para localizar o cadáver, logo em seguida encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cruzeiro do Sul, de acordo com prestadas pelo comandante do Corpo de Bombeiros na região, capitão Rômulo Barros.