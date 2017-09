Festival de Praia Trinacional no município de Assis Brasil reúne mais de dez mil pessoas

Da redação ac24horas 10/09/2017 18:31:27

O Festival Trinacional chega a sua 13ª edição em alto estilo e com a participação de milhares de pessoas Brasil, Peru e Bolívia. O evento é organizado pela Associação Comercial e Industrial de Assis Brasil, em parceria, com a prefeitura do município, governo do Estado, Sebrae, Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia.

O festival recebeu esse nome por ser realizado na tríplice fronteira do país. São três noites de festas, tendo iniciado na sexta-feira (08) e a com conclusão da festividade neste domingo (10).

Na edição deste ano, mais de sete bandas musicais se apresentaram na festa, fazendo a alegria do público que veio de vários lugares do Estado. Além das atrações musicais, o ápice da festa é a escolha da garota verão trinacional.

O deputado estadual Jenilson Leite ( PCdoB), que é um dos apoiadores do evento, diz que é um dos mais belos eventos multicultural do Acre e enalteceu o trabalho da associação comercial. ” Parabenizo o Pilique pelo ótimo trabalho que vem fazendo em prol dos moradores dessa cidade à frente da associação comercial de Assis Brasil, e também parabenizo o público que veio prestigiar este magnífico evento. Que além da conotação festiva, representa uma melhora na economia”.

O presidente da Associação Comercial organizadora do evento, Jesus Pilique, disse que o festival tem por objetivo aquecer a economia local e também da visibilidade a cultura do município.

