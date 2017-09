“Eu não tenho medo do PT”

Da redação ac24horas 10/09/2017 06:29:46

O deputado federal e presidente regional do PMDB, Flaviano Melo, foi o entrevistado do jornalista Roberto Vaz – Bar do Vaz -, desta semana e como político tradicional da velha guarda, falou sobre vários assuntos. Disse que foi o governo que mais fez obras de infra-estrutura do Acre e que ainda tenta se adaptar a nova forma de mídia digital e redes sociais. Ele também não esconde o compromisso com as reformas do presidente Temer e reafirma seu ponto de vista político: “Eu não tenho medo do PT”. Assista entrevista.