Confira o karaokê da treta

James Pequeno 10/09/2017 20:27:03

Sábado, 09/09, foi dia de karaokê no bar da treta e muito sertanejo com Luan Lima e dance music com o dj Leudson de Porto Velho.

A treta tem entrada e Wi-Fi liberados, o bar fica localizado na Av. Ceara ao lado do hotel Joao Paulo!