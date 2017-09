Marcus Viana autoriza construção da nova Unidade de Referência de Atenção Primária do São Francisco

Assessoria 09/09/2017 09:59:58

O prefeito Marcus Alexandre assinou nesta sexta-feira, 8, a ordem de serviço para o início da construção da 28ª unidade de saúde em Rio Branco, que será a nova Unidade de Referência de Atenção Primária (URAP) do São Francisco, que será erguida na esquina da Rua Vertente com a Rua do Divisor, no bairro Vitória. A URAP atual funciona na Rua Joaquim Macêdo, no bairro São Francisco.

Estiveram presentes o deputado federal Léo de Brito, os deputados estaduais Doutora Juliana e Heitor Júnior, os vereadores Manuel Marcos (presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco); Rodrigo Forneck, Railson Correa e Juruna e a ex-deputado federal, Perpétua Almeida, autora da emenda que possibilitará a obra. Também estiveram presentes lideranças comunitárias como o presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB), Gilson Albuquerque; a vice-presidente da Federação das Associações de Moradores do Acre (FAMAC), Djê; além de presidentes de bairros de diferentes regionais de Rio Branco.

Os recursos para a nova URAP São Francisco foram possibilitados através de emenda da ex-deputada federal Perpétua Almeida. Serão investidos R$1.059.352,92, sendo R$773.000,00 em verba proveniente do Sistema Único de Saúde (SUS) e R$286.352,92 de contrapartida da Prefeitura de Rio Branco. A empresa contratada é a Apurinã Eireli, que venceu a concorrência pública para realizar a obra que terá área de intervenção de 582,25 metros quadrados. A determinação do prefeito Marcus Alexandre é que a intervenção física seja concluída até o fim do ano. No começo de 2018 inicia-se a instalação do mobiliário e equipamento. “É uma honra e um prazer ver esta obra surgir em nosso bairro. Estamos muito gratos ao prefeito Marcus Alexandre”, disse Luzia Oliveira, que também é coordenadora do módulo de Saúde da Família no Eldorado.



Essa nova URAP, de acordo com a presidente da Associação de Moradores do Bairro Eldorado, Luzia Oliveira, atenderá moradores de 27 bairros da Regional do São Francisco, cerca de 11 mil pessoas mensalmente. No novo endereço a Unidade será ampliada, portanto com maior capacidade de atendimento. “Já enfrentamos muitos desafios e há muito o que fazer. Por isso, teremos uma grande festa para entregar esta unidade”, garantiu o prefeito.

Rio Branco conta com cinco URAPS, sendo elas: do São Francisco; Roney Meireles, no Adalberto Sena; Rosângela Pimentel, no Calafate; Cláudia Vitorino, no Taquari, e Hidalgo de Lima, na Baixada. O deputado Léo de Brito, grande apoiador do trabalho da Prefeitura de Rio Branco, disponibilizou emendas de custeio e obras que chegam a R$4,1 milhões. “Posso afirmar que este é um dia especial para todos nós. Mais uma obra de grande importância e numa comunidade que realmente precisa”, disse Léo de Brito. “É realmente muito bom estarmos aqui comemorando este momento”, completou a Doutora Juliana.

URAP realizará importante atendimento na parte alta da cidade

O secretário Municipal de Saúde, Oteniel Almeida, explica que a nova URAP vai funcionar no mesmo regime das demais que existem atualmente: das 7 da manhã até às 19 horas e abrindo também aos sábados até às 13 horas. “As diferenças das URAPS para as demais unidades, como o Programa de Saúde da Família – PSF e Centros de Saúde, são o horário estendido e as especialidades médicas, como pediatria e ginecologia”, explicou o gestor. A nova URAP São Francisco contará, quando concluída, com espaço de embarque e desembarque de ambulâncias, e ambientes como circulação coberta; recepção com capacidade para 24 pessoas sentadas e uma sala de espera para consulta com capacidade para 28 pessoas sentadas; administração, almoxarifado; 6 consultórios odontológicos; farmácia; 6 consultórios médicos; consultório para três equipes; sala de atividades coletivas; coleta/procedimentos; imunização; sala para agentes comunitários; observação; vacina; estocagem de medicamentos; expurgo; copa; DML; sanitários M/F acessíveis; vestiário M/F; acessibilidade; estacionamento com piso sextavado com 13 vagas de estacionamento inclusive para idosos e pessoa com deficiência. “Será um dos prédios mais bonitos do Eldorado”, elogiou Zé Roberto da COOPSERGE, liderança naquela regional.

Desde o início da gestão, o prefeito Marcus Alexandre já construiu e inaugurou 26 unidades de saúde e a Policlínica Barral y Barral. Há agora duas obras – a UBS do Albert Sampaio e a URAP São Francisco. A meta é chegar a 31 unidades encerrando 100% dos contratos de imóveis alugados e adaptados para centros e postos de saúde. “Estou animada em estar aqui. O prefeito trabalha e quem é a população”, disse Perpétua, que alocou, em seu mandato de deputada, recursos para três UBS na capital. Duas estão em obras e uma terceira, na Estrada Transacreana, será iniciada em breve. “Estamos diante de um prefeito que mais entregou unidade de saúde e que trabalha muito pela população”, declarou o presidente da Câmara de Vereadores, Pastor Manuel Marcos.