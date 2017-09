Prefeito Gedeon Barros inaugura unidade de saúde em Plácido de Castro

Da redação ac24horas 09/09/2017 10:36:02

O prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, entregou na tarde de sexta-feira, 08, a Unidade Básica de Saúde Lúcio Alves aos moradores do Bairro São Cristóvão. Até então esta unidade de saúde funcionava em instalações alugadas que não atendiam os requisitos básicos para o atendimento de saúde da atenção básica.

O total de investimentos do projeto oriundo de emenda parlamentar foi da ordem de 450 mil reais, e a partir de então, atenderá com instalações novas e adequadas com espaço interno com salas amplas e confortáveis às pessoas que buscam atendimento de saúde.

A secretária de saúde Priscila Saraiva destacou que além a unidade atenderá também os moradores dos bairros circunvizinhos, numa área de mais de três mil moradores.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do deputado federal Major Rocha que ressaltou o trabalho que vem sendo feito por Gedeon Barros: “Em oito meses de mandato eu sinto que o prefeito Gedeon recuperou a credibilidade administrativa deste município. Vejo obras inauguradas, recuperação de ramais e recuperação de ruas no perímetro urbano. Muitos desses investimentos são com recursos próprios do município. Da minha parte, coloquei muitas emendas para Plácido e este ano colocarei muito mais, pois vejo que o prefeito está sabendo utilizar muito bem os recursos”, frisou o parlamentar.

Gedeon Barros disse se sentir honrado com a presença da comunidade: “as pessoas que estão aqui responderam nosso chamado para inauguração de tão importante obra que dará mais dignidade às pessoas no atendimento dos serviços de atenção básica de saúde. Brevemente estaremos licitando e logo depois iniciando a construção de mais uma unidade em outra localidade de Plácido. Nosso objetivo é aumentar a qualidade no atendimento”, finalizou o prefeito.

