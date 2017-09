Casal comunista tem 10 dias para apagar grafites no Ipê

Luis Carlos Moreira Jorge 09/09/2017 12:20:03

Após reunião com decisão unânime, a direção do Condomínio Ipê enviou notificação aos condôminos Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida para que em 10 dias mandem apagar as pinturas grafites, inclusive, a da preferência política do casal dirigente do PCdoB, a figura do líder da revolução cubana Che Guevara, por ferir as normas que regem o referido condomínio. Se neste espaço de tempo as pinturas não forem apagadas, ficou determinado ainda que, será feita uma pintura sobre os grafites e as despesas cairão na conta do casal. Segundo residentes do Ipê, Edvaldo e Perpétua sabiam que as regras não permitem a modificação da parte externa, que não é individual, mas de todos os moradores, e como tal qualquer mudança visual só poderia acontecer por decisão da assembléia geral. Este é um ponto amparado também pelo novo Código Civil. Sobre o muro não ter sido pintado antes foi explicado que, se deu prioridade para o asfaltamento de todas as ruas do conjunto e o muro externo seria pintado em uma segunda etapa. “Todo condomínio, inclusive, o de apartamentos, tem normas a serem cumpridas, assim acontece no Ipê. O Edvaldo e a Perpétua podem se quiserem mandar pintar a casa que moram com o que bem entenderem, com a cor vermelha, Che Guevara, a foice e o martelo do (PCdoB), mas a parte externa do condomínio não é de decisão unilateral. Na verdade querem projeção política”, concluiu a fonte ao BLOG DO CRICA.