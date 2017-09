Atendendo cobrança de Doutora Juliana, Diretor da Oi virá ao Acre para tratar dos “apagões” de telefonia/internet no Juruá

Assessoria 09/09/2017 12:54:47

Conforme tem sido veiculado no noticiário local, a região do Juruá tem sofrido recorrentes “apagões” de telefonia e internet. Somente este ano, já foram, aproximadamente, 14 interrupções nos serviços de comunicação prestados pela empresa Oi naquela região.

A situação se torna ainda pior pelo fato de que as outras empresas de telecomunicações que operam na região utilizam a rede da Oi, e, em caso de instabilidade nos serviços, todas as operadoras são afetadas, atingindo ainda mais consumidores.

Diante dessa problemática, a Deputada Estadual Doutora Juliana (PRB/AC), apresentou na Assembleia Legislativa um Requerimento (nº 46/2017) à empresa Oi, cobrando providências acerca da situação que, segundo a parlamentar, é “inaceitável”.

Como resposta à cobrança de Doutora Juliana, a operadora Oi informou que no próximo dia 14, quinta-feira, o Diretor Regional de Relações Institucionais, João Tavares, desembarcará no Acre para tratar sobre a questão dos apagões que têm afetado todos os municípios do Juruá.

De forma incisiva, a Deputada comemora a vinda do representante da Oi no Acre: “receberei o Diretor e cumprirei minha missão de cobrar a solução, de fazer ecoar a voz do consumidor. Farei o que for necessário para que essa demanda do povo seja atendida”

A parlamentar acrescenta que “as interrupções nos serviços de telefonia e internet causam prejuízos incalculáveis ao povo, ocasionando um verdadeiro isolamento. ”