Polícia Civil prende suspeito de furtar seis motos no município de Cruzeiro do Sul no Acre

Da redação ac24horas 08/09/2017 19:04:24

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul prendeu na Vila Santa Luzia, Cleicione dos Santos Saraiva, de 28 anos, suspeito de furtar motocicletas no município e em outras localidades. Ele foi encontrado com o material de um dos furtos realizados, uma moto de cor preta, modelo ‘Fazer’.

De acordo com o delegado responsável pela prisão, Alexnaldo Barbosa, o acusado já tem diversas passagens pela polícia pelo mesmo crime. As informações são da TV Juruá, afiliada do SBT na região. O suspeito já teria inclusive passagens pela polícia da região.

“Cleicione é autor de diversos furtos de motocicletas, inclusive furtos em outros municípios. A moto encontrada por ele foi furtada em Tarauacá. Ele já foi trazido várias vezes para delegacia e encaminhado pelo presídio pelo mesmo crime. Outras motos já chegaram a ser recuperadas e devolvidas a seus proprietários”, relata o investigador.

O alto índice de furtos e roubos de motocicletas tem amedrontado a população local. O delegado falou sobre algumas medidas a serem tomadas pelos proprietários para evitar os furtos. “Tentem evitar chave na ignição, deixar a moto abandonada em lugares externos . Todos esses procedimentos evitam de chamar a atenção dos criminosos, pois eles estão atrás de facilidade”, diz.

O suspeito já foi encaminhado ao Presídio Manoel Nery da Silva, e de acordo com o delegado, foram tomadas todas as medidas necessárias para que ele permaneça no local o maior tempo possível.