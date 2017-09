PM age rápido e captura assaltante com duas armas de fogo e motocicleta roubada

Assessoria 08/09/2017 08:12:32

Homens do 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) prenderam na tarde desta quinta-feira, 7, Kadmiel Nascimento Tavares, 18 anos, com duas armas de fogo. O fato aconteceu na rua Belém, bairro Nova Morada.

Segundo as vítimas, Kadmiel Nascimento e um homem ainda não identificado armados com um revólver calibre 22 e uma escopeta calibre 36, roubaram um cordão e um celular.

De acordo com os policiais, durante o patrulhamento no bairro foram informados por populares que dois homens em uma motocicleta haviam sofrido um acidente e teriam fugido à pé. Os militares intensificaram o patrulhamento e com apoio de outras guarnições conseguiram localizar e prender apenas um dos envolvidos.

Além das duas armas de fogo, as guarnições apreenderam um cartucho calibre 36 e 49 munições intactas de calibre 22. Os objetos roubados não foram localizados, mas a motocicleta Titan de cor vermelha, de placa NXR 4394, que era roubada, foi recuperada na ação.

Kadmiel Nascimento recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato.