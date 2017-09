Obras de revitalização do Igarapé Preto foram iniciadas no município de Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas 08/09/2017 18:54:03

As obras de revitalização do balneário Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul, iniciaram essa semana. Um muro de contenção será construído no local pela empresa responsável pela obra. Segundo a empresa responsável pela obra, o projeto demorou alguns dias para começar pois esperava a chegada de materiais como brita e um ferro especial, colocado na fundação do muro.

O local contará após a primeira etapa da revitalização com um muro de contenção de 180 metros de comprimento e uma calçada de quatro metros de largura, acompanhando toda extensão do muro. A obra é realizada através de emendas parlamentares, por uma emenda do Senador Gladson Cameli, e já existe recursos da Deputada Jéssica Sales e outra do Gladson para continuidade da obra.

De acordo com o mestre de Obras, Antonio Isaías da Costa, foi iniciado a base com concreto armado e amanhã iniciam as demais partes da obra. A entrevista foi concedida à TV Juruá.

“Esse é um serviço definitivo e bem feito. Se o Igarapé elevar suas águas temos uma estratégia de abrir um canal lá na parte de cima para desviar o curso da água, e tapar aqui para iniciar o serviço. As duas galerias de concreto vão permanecer, já as outras duas que são de ferro serão retiradas”, explicou.