Moradores da Chácara Ipê declaram guerra à arte de Perpétua e Edvaldo

João Renato Jácome 08/09/2017 08:43:31

A arte chegou efetivamente à Chácara Ipê, um dos condomínios mais caros de Rio Branco, onde o casal de políticos Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida, donos do PCdoB no Acre, resolveram pintar os muros da casa deles e colocar as imagens de Chico Mendes, Chico Buarque, Che Guevara (líder comunista), além de indígenas e animais.

Mas a atitude do casal cruzeirense não agradou a grande parte dos moradores do condomínio, já que a pintura foi feita para o lado de fora, de frente com a pista de cooper do Parque do Tucumã. Apesar de bonita, a paisagem pode ser totalmente destruída, isso, claro, caso a Diretoria do residencial assim decida.

“É uma arte. Estamos fazendo painéis em grafite, aproveitando a parte externa do muro, e estamos ajudando a colocar o belo e a arte. Só falta agora condenarem a arte. Tem onça, tem capivara, só não tem tucano. Tem o Hélio Melo. A obra ainda está se concluindo. São painéis em grafite que estão apenas embelezando a paisagem”, pontua Edvaldo ao defender a manutenção da pintura no muro.

Por telefone, o sindico da Chácara Ipê, Francisco Vilela, informou à reportagem que ainda não há uma decisão finalizada sobre as pinturas no muro do condomínio. Contudo, confirma que a diretoria vai se reunir para debater a situação. Ele explica que alguns moradores estão encaminhando reclamação por escrito pedindo providências.

“Essa é uma questão que ainda vai ser debatida. Qualquer condomínio é assim. As pessoas estão reclamando e estamos pedindo que mandem isso por escrito. Qualquer um expressa suas ideologias do jeito que quiser. Senão, daqui a pouco, os que defendem o Bolsonaro vão fazer isso também. E vai virar uma árvore de natal. Mas isso vamos decidir lá na frente”, explica.

A reportagem conversou com uma moradora do Ipê, que por ser vizinha pediu não ter o nome citado. Ela caminhava no Parque do Tucumã quando foi questionada pelo ac24horas. A moradora também é contra a pintura e diz que acha um desrespeito com os demais moradores. “Eles deveriam pintar do lado de dentro, onde eles e os amigos deles iam ver, e não do lado de fora”, pontua.

Com ela, outra moradora se mostrou a favor das pinturas. “Eu acho que se não está fazendo nenhum mal, por que devem apagar? Na minha opinião a gente podia pintar toda a extensão do muro. Na próxima assembleia aqui eu vou dizer isso. Tem moradores que não cuidam do muro. Eles dizem que o lado de cá [externo] não é nosso, então eles tem que cuidar, porque o condomínio a gente paga todo mês”, reclama.