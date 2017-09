Metade do Acre sofreu apagão nesta sexta-feira; Eletrobras diz que causas serão apuradas

Luciano Tavares, da redação ac24horas 08/09/2017 16:47:53

Mais um apagão atingiu Rio Branco e mais 10 municípios do Acre nesta sexta-feira, 08. A interrupção ocorreu entre 14h35min e 15h08min. Em nota, a Eletrobras Acre informou que o apagão foi gerado pela interrupção na interligação do Sistema Interligado Nacional – SIN, no trecho Abunã-Rio Branco.

Ainda na nota, a empresa pediu desculpas “pelos transtornos causados a todos os clientes” e informou que “as causas do desligamento serão apuradas posteriormente pelo ONS conjuntamente aos agentes envolvidos”.

O apagão atingiu Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia, Epitaciolândia, Brasiléia, Xapuri, Capixaba, Porto Acre, Bujari, Vila Campinas, Vila do V e todo o município de Rio Branco.