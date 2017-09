Marcus Viana e vereador Juruna visitam o Calçadão Raimundo Escócio nesta sexta-feira

Assessoria 08/09/2017 17:26:34

O prefeito Marcus Alexandre visitou nesta sexta-feira, 8, os comerciantes do Calçadão da Benjamim Constant, pensões Raimundo Benício de Melo e as obras de contenção das margens do Rio Acre na região do Calçadão Raimundo Escócio. “Viemos hoje, um feriado, acompanhado do vereador Juruna para rever os amigos do Calçadão. Aqui no Raimundo Escócio as obras estão sendo finalizadas e queremos agradecer nossos apoiadores, o senador Jorge Viana, a bancada federal, e agradecer também aos comerciantes pela paciência em aguardar as obras”, disse o prefeito. Gestores, técnicos e empresários locais também acompanharam o prefeito. O feriado oficial foi no dia 5, Dia da Amazônia, e transferido para esta sexta-feira.

O vereador Juruna, que é vice-presidente do Sindicato dos Camelôs e Feirantes de Rio Branco (SINCAFE), disse que as lideranças da região do Calçadão da Benjamim Constant estão preparando uma grande atividade para o fim de ano na capital.

“Agradecemos a todos por esta luta. O Calcadão é muito importante para as famílias que sobrevivem daqui e vemos que as obras estão avançadas e vão melhorar muito essa região”, disse Juruna.

As obras devem durar mais uma semana. Já foi feita a instalação das mantas drenantes, essenciais para garantir que a água não acumule no solo, o que garante a sustentação do trabalho executado. A área de intervenção no Calçadão Raimundo Escócio é de 6.400 metros quadrados, e a obra inclui a implantação do muro de contenção – que utiliza volume de concreto de 30 metros cúbicos e armadura de aço com 11.142,60 quilos, numa extensão de 100 metros. A área de contenção desse muro é de 9 metros. O investimento é de R$ 1.747.019,30. O projeto conta com apoio do gabinete do senador Jorge Viana.