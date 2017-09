João Lucas e Marcelo faz show de encerramento do Festival de Praia de Boca do Acre, no AM

Da redação ac24horas 08/09/2017 10:04:59

Neste domingo, 10, a noite de encerramento Festival de Praia do município de Boca do Acre, no sul do Amazonas, é com a dupla João Lucas e Marcelo, a dupla que ficou conhecida pelo hit “Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha”, no qual já ficou entre as canções mais baixadas pela loja virtual iTunes do Brasil.

A festividade, que é considerado o maior evento da Calha do Purus, já está na sua XXIII edição. Nesse ano, o palco tem sido uma atração à parte, jamais vista no município, com uma estrutura totalmente diferente das edições anteriores.

O arquiteto Jaílson Oliveira explicou que “o palco do festival de Praia esse ano é um show a parte, pois se trata de um modelo moderno e que está em alta no mercado”.

“O objetivo era inovação e mostrar que Boca do Acre pode sim se modernizar. A equipe toda está de parabéns, por sair da mesmice e modernizar. Somos sabedores que esses palcos metálicos por si só já tem uma melhor acústica e se adaptam facilmente em qualquer local”, falou. .

O secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Thiago Pinheiro, disse que a prefeitura fez grandes investimentos visando trazer um momento de alegria para todos.

“O Festival de Praia já é um evento consagrado. Por isso, buscamos fazer o melhor para os bocacrenses e os turistas que em todas as edições veem apreciar nossa praia. Nos preocupamos não somente com a estrutura, mas com a organização”, frisou.