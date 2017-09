Garota de 17 anos comete suicídio após namoro conturbado em Tarauacá

Da redação ac24horas 08/09/2017 19:20:23

A Estudante Kemelhy Costa, de 17 anos, foi encontrada morta nesta sexta feira, dia (8) na casa dela, no Bairro Senador Pompeu, em Tarauacá. A garota teria utilizado uma corda para se enfocar, segundo as primeiras informações reportadas pelo Blog do Accioly, daquela cidade.

A garota era jogadora de futebol do time Verona e, segundo uma amiga, ainda ontem treinou com as amigas e depois foi beber. Por uma mensagem de celular a uma amiga, ela teria demonstrado a intenção de tirar a própria vida. Ela estudava o terceiro ano no turno da noite na escola Djalma Batista.

Segundo apurou o Blog do Accioly, Kemelhy estava muito depressiva nos últimos dias e isso seria consequência de um romance conturbado. Logo pela manhã, sem conseguir contato com a menina, a irmã de Kemelhy entrou em casa pelo telhado e encontrou a menina já morta.