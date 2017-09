Em menos de duas horas, PM captura dois foragidos da Justiça

Assessoria 08/09/2017 07:54:12

Em decorrência do feriado prolongado deste final de semana, a Polícia Militar intensificou o policiamento ostensivo em todo estado a fim de garantir a ordem pública e a paz social; resultante disso, nessa quinta-feira, 7, militares do 1° batalhão e do 10° batalhão prenderam dois indivíduos evadidos do sistema prisional, após abordagem em fundada suspeita.

As ocorrências se deram após as guarnições visualizarem os agentes sob atitude suspeita, momento em que deram voz de parada e subteram os agentes a uma abordagem. Após consulta nominal, foi constatado os mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Os agentes foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, dos respectivos municípios, onde serão tomadas as medidas cabíveis ao caso.