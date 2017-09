Com ruas lotadas, prefeito Gedeon Barros faz abertura do Desfile de 7 de setembro no município de Plácido de Castro

O prefeito Gedeon Barros, acompanhado de autoridades da Política Militar, do Exército Brasileiro e da Marinha Boliviana, participou na manhã desta quinta-feira da abertura do tradicional Desfile Cívico do 7 de Setembro no município de Plácido de Castro, na Avenida Diamantino Augusto de Macedo com um público de mais de quatro mil pessoas em comemoração aos 195 anos da emancipação política do Brasil.

O Ato Cívico foi organizado pela Secretaria Municipal de Educação e desfilaram 14 escolas e mais de dois mil alunos ao som das fanfarras de Vila Campinas e de Plácido de Castro. O desfile contou também com o Exército Brasileiro, a Marinha do país vizinho Bolívia, além de diversas entidades, como o Clube dos Aventureiros Tigres do Abunã, Clube dos Desbravadores, Galera da Bike, Grupo de Capoeiristas e de Taekondo e outros grupos da sociedade civil organizada do município.

Gedeon Barros destacou a importância da data histórica: “é muito importante o respeito à memória da nossa Pátria, o Brasil. Devemos sempre estimular o patriotismo da nossa nação brasileira. Nosso município está de parabéns, pois através do esforço da secretaria municipal, seus professores e pessoal de apoio, conseguiu organizar tão bonito desfile para a nossa população”.

O prefeito aproveitou ainda para convidar a população do município para a inauguração da Unidade Básica de Saúde Lúcio Alves, no bairro São Cristóvão, amanhã, sexta-feira 08.

Fotografia: Jotinha Gouveia

