No desfile da Independência, Sebastião lamenta “momento de grande contradição” no país

Luciano Tavares, da redação ac24horas 07/09/2017 10:38:08

O desfile da Independência, na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco, começou às 8h após os cumprimentos e continência prestadas pelo alto comando das forças militares do Exército Brasileiro ao governador Sebastião Viana.

Viana destacou o momento de patriotismo, porém lamentou o contexto em que vive o país com casos de corrupção, crise econômica e nos poderes constituídos.

“Um momento de grande contradição. O Poder Legislativo no fundo do poço, o Poder Executivo que chegou ao fundo do poço e agora o Poder Judiciário com crises isoladas cada vez mais fortes. Eu só espero que a verdade seja vendedora”, disse.

Apesar do forte calor, o público lotou as arquibancadas provisórias instaladas na Praça da Revolução e ao lado da Biblioteca Pública do Estado. Outras pessoas assistiram o desfile inteiro em pé nas laterais da avenida.

A primeira apresentação ficou por conta da fanfarra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), do Centro de Ensino Especial Dom Bosco, em seguida: Ordem Demolay e Filhas de Jó; Super Liga Acreana de Kung Fu e da Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz.

As escolas Terezinha Migueis e Carlos Casavecchia representaram os estudantes estaduais do Ensino Médio. Os estudantes foram seguidos pelas tropas militares federais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil.

A solenidade foi encerrada com o desfile dos colecionadores de carros antigos, clube do fusca e motoclubes de Rio Branco.

