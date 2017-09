Grupo de mulheres do PSB ajuda família necessitada na capital

Da redação ac24horas 07/09/2017 21:14:32

Um grupo de mulheres da direção do Segmento Mulher do PSB de Rio Branco, realizou uma visita para entrega de produtos para uma bebê que nasceu no último dia 5, filha de uma jovem que não tinha o enxoval e nem condições financeiras. O grupo tomou conhecimento da causa, através da militante, Professora Das Dores, uma das filiadas mais antigas do partido e que também faz parte da direção do segmento.

A Secretária do segmento, que abraça as causas sociais desde adolescente, entrou em ação junto com as demais mulheres, mobilizaram e arrecadaram produtos de limpeza e alguns utensílios.

” Não basta ser só político, mas é preciso que sejamos solidários com os mais necessitados. Hoje, realizamos mais uma ação social que nos deixou bastante gratificados pois contribuímos para o bem estar de uma cidadã que nos comoveu pela sua história. Nós do segmento de mulheres, do PSB de Rio Branco, somos sensíveis as causas sociais, principalmente quando envolve a mulher, uma vez que sabemos que não é fácil ser mãe, ainda jovem, sem estrutura, solteira ou separada ainda que tenha emprego, estudos e ajuda financeira.”, disse Katherine Teles.