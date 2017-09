Dupla em motocicleta atira no rosto de bebê de 1 ano, em Rio Branco

Da redação ac24horas 07/09/2017 21:02:30

Mais um capítulo grotesco da guerra entre facções no Acre é contado neste dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Uma criança de apenas 1 ano e seis meses foi levada as pressas ao Pronto Socorro de Rio Branco, após ter sido baleada com um tiro no rosto. A ação ocorreu no bairro Cabreúva, região da Baixada da Sobral, na noite desta quinta-feira. Outros dois adolescentes foram baleados na mesma ocorrência.

De acordo com com testemunhas, havia um grupo de pessoas conversando em frente a uma residência e crianças brincando na rua. Dois homens passaram em uma motocicleta efetuando disparos e um desses tiros acabou baleado a criança com um tiro no rosto, um adolescente de 15 anos, com um tiro no ombro, e o outro de 14 anos com um tiro na perna.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estiveram no local e levaram as vítimas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral. A criança foi em seguida encaminhada ao Pronto Socorro devido à gravidade dos ferimentos.

Homens do Terceiro Batalhão da Policia Militar fazem buscas na região e áreas adjacentes na intenção de encontrarem os suspeitos.