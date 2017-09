Desfile teve kung fu e “dragão chinês”, carros , selfies de Marcus e Sebastião aplaudido

Luciano Tavares, da redação ac24horas 07/09/2017 13:52:38

Sob um forte calor, o público compareceu em bom número ao desfile da Independência, na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco, nesta quinta-feira, 07 de setembro.

As arquibancadas provisórias instaladas na Praça da Revolução e ao lado da Biblioteca Pública foram tomadas rapidamente antes mesmo do início do desfile cívico, às 8h da manhã. Quem não conseguiu assento na arquibancada assistiu o desfile em pé.

Os desfiles das forças armadas, das polícias militar e civil e do Corpo de Bombeiros foram mais uma vez a grande atração do desfile. Destaque para a passagem das viaturas do Exército e das polícias. O Helicóptero do Estado também chamou atenção.

Também fez muito sucesso entre o público a Liga Acreana de Kung Fu, que levou ao desfile as danças do Leão e do Dragão Chinês.

Outra atração foram os carros antigos, os jeeps, o desfile dos fuscas e dos motoqueiros, bastante aplaudidos.

O governador Sebastião Viana foi aplaudido pelo público ao desfilar em carro aberto do Exército antes de se dirigir ao palanque das autoridades. O governador estava acompanhado de assessores especiais, da esposa Marlúcia Cândida e do filho Virgílio.

Já o prefeito Marcus Viana chegou junto com assessores e se dirigiu direto ao público. Fez selfies e cumprimentou populares para depois se juntar as autoridades.

A ordem dos desfiles

A primeira apresentação ficou por conta da fanfarra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), do Centro de Ensino Especial Dom Bosco, em seguida: Ordem Demolay e Filhas de Jó; Super Liga Acreana de Kung Fu e da Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz.

As escolas Terezinha Migueis e Carlos Casavecchia representaram os estudantes estaduais do Ensino Médio. Os estudantes foram seguidos pelas tropas militares federais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil.

A solenidade foi encerrada com o desfile dos colecionadores de carros antigos, clube do fusca e motoclubes de Rio Branco.