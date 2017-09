Calouros de direito têm primeiras experiências com o Tribunal do Júri na FAAO

Os acadêmicos do curso de Direito, da turma NB1, realizaram com a supervisão do professor Emerson Silva Costa, nesta quarta-feira(06), um Júri Simulado do livro “O Caso dos Exploradores de Caverna”. Com objetivo de levar os alunos a entenderem a importância do direito natural e positivo, o professor também apresentou o Tribunal do Júri, espaço na faculdade voltado para desenvolvimento das práticas jurídicas.

A acadêmica Dorotéia Rodrigues parabenizou aos participantes da ação. Para ela a experiência engrandece o ensino da faculdade. “Parabéns ao professor e a todos envolvidos, pois isso estimula a comunidade acadêmica”, salientou.

A composição do Júri teve todo o rito de um processo original, sendo diferente, por ter como referencial um dos maiores clássicos usados nos cursos de direito, o Livro Exploradores de Caverna e o Direito brasileiro. A obra trata de uma ficção jurídica e tem sido usada em diversos cursos de ciências jurídicas como fonte de debate entre os acadêmicos.