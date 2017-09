Brasiléia sedia novamente o mutirão de cirurgias durante o feriadão de 7 setembro

Da redação ac24horas 07/09/2017 11:07:01

O feriado prolongado será de trabalho para a equipe de cirurgias da Central de Regulação Estadual, que estará em Brasileia nesta quinta e sexta-feira, 7 e 8, para realizar mais um mutirão de cirurgias gerais.

Os procedimentos serão no Hospital Raimundo Chaar. Estão previstos mais de 40 procedimentos de hérnia e vesícula. A equipe é composta por três cirurgiões, três auxiliares, dois anestesistas e oito profissionais de apoio.

“Com certeza serão dias de muito trabalho para levar à população de Brasileia que aguarda por esses procedimentos qualidade de vida e diminuir o tempo de espera pelas cirurgias. A equipe só tem hora pra começar, mas não tem hora pra terminar”, disse Edna Monteiro, da equipe de Regulação de Cirurgias.

Os mutirões de cirurgias que vêm sendo realizados em alguns municípios do Acre são parte do Plano de Cirurgias Eletivas, trabalho integrado da Central de Regulação do Hospital das Clínicas (HC) e do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) para diminuir o tempo de espera e evitar o deslocamento dos pacientes à capital.

O próximo mutirão já tem data marcada. Nos dias 22 e 23 de setembro, pacientes de Sena Madureira serão atendidos. As informações da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).