Alan Rick se reúne com diretor de Operadora em busca de melhorias no sistema de telefonia móvel no Estado

Da redação ac24horas 07/09/2017 08:42:33

O Deputado Federal Alan Rick (DEM) esteve reunido nesta terça-feira, 5, com o Diretor de Assuntos Regulatórios da Claro, Raimundo Duarte, para tratar dos graves problemas da telefonia celular no Acre e a necessidade de mais investimento no setor por parte das operadoras. O objetivo é melhorar o sinal e os serviços prestados à população na capital e, principalmente, no interior do Estado.

“Solicitei essa reunião com o diretor Duarte para mostrar o quanto precisamos de investimentos na área da telefonia móvel no Estado. Na oportunidade, para mostrar a deficiência do serviço, fiz ligações para Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Santa Rosa e Manuel Urbano, como exemplo. Mostrei que nosso sinal sofre muitas quedas e interferências, mesmo em áreas urbanas”, disse Alan Rick.

O Diretor Duarte explicou ao parlamentar acreano como funcionam as atuais atribuições da Claro que, seguindo as orientações da Anatel, tornou-se responsável por fornecer Internet de 1 Mbps a todas as escolas da área rural do Acre que ficam a até 30km dos limites da zona urbana. Na oportunidade ficou acertado como prioridade a elaboração de planos para estabelecer uma parceria entre a Claro e os municípios acreanos.

“Nosso foco é resolver os entraves no serviço de telefonia para oferecer uma comunicação que atenda de verdade as necessidades da população acreana”, disse Alan Rick que também irá conversar com os representantes das outras operadoras e cobrar investimentos e melhoria dos serviços no Acre.