Uma onda de corrupção está varrendo a política do Acre e do Brasil

Nelson Liano Jr. 06/09/2017 09:31:58

Acabou de vez a inocência. As investigações da Operação Midas na EMURB, órgão ligado à prefeitura de Rio Branco, sob a batuta do PT, que detectaram um milionário esquema de desvio de dinheiro público, poderão provar as relações perigosas entre a política e o enriquecimento pessoal. Segundo matéria publicada no AC24horas, o ex-presidente da EMURB, Jackson Marinheiro, conseguiu juntar um patrimônio invejável. O referido agente que ocupou vários cargos públicos nas gestões do PT acreano precisa revelar a origem dessa dinheirama toda. O pano de fundo, como sempre, são os interesses políticos partidários. Pelo que me consta Marinheiro nunca teve atividade empresarial. Nessa confusão toda ainda aparece um deputado federal, que ainda não teve o nome revelado, que pode ter sido beneficiado pelo esquema. Outro caso que ainda não foi apurado completamente é o da “possível” distribuição irregular de casas populares pela Secretária Estadual de Habitação (SEHAB), do Governo do PT. Mesmo com uma CPI em curso na ALEAC ainda não se chegou a nenhuma conclusão. O “esquema”, provavelmente, tinha como interesse ajudar a eleição de alguns privilegiados. Mas as indicações são que tudo ficará por isso mesmo e ninguém será incomodado. Por outro lado, a SESAI, que cuida da saúde indígena, que teve seu gestor indicado pelo PMDB, também está sob investigação por suspeita de corrupção em licitações. Um quadro desanimador que mostra a degradação da nossa política. Os interesses públicos foram vergonhosamente trocados pelo desejo de enriquecimento pessoal. E quem vai pra cadeia passa algumas horas para ser logo libertado pelos seus advogados muito bem pagos, possivelmente, pelo dinheiro desviado. Uma tragédia.

O “dono” do Brasil

Enquanto isso, no Brasil, Joesley Batista da JBS, detalha como desejava “detonar” os poderes Executivos e Judiciários. Segundo o empresário bilionário semianalfabeto, que não consegue nem falar o seu próprio idioma, o Legislativo já tinha sido “destruído” pela Odebrecht.

Burrice

Para quem não entendeu porque Joesley apresentou ao procurador da República Rodrigo Janot provas contra ele mesmo. Ele, assim como não conhece as regras básicas do bom português, também não sabia operar o gravador e gravou a si próprio e ainda mandou por engano o áudio pra PGR. Teve preguiça de ouvir o que estava enviando para as autoridades.

Entre mortos e feridos…

Nesse mesmo dia turbulento da nossa República de Bananas, Rodrigo Janot, apresentou denúncias contra os ex-presidente Lula (PT) e Dilma (PT), além de outros petistas. Mas qual a credibilidade depois tantas patuscadas? Isso não vai dar em nada.

…salvaram-se todos

Ainda para compor o quadro de horror que vivem os brasileiros assolados pela corrupção a Polícia Federal encontrou R$ 51 milhões em cash, em Salvador (BA) atribuídos ao ex-ministro Geddel Vieira (PMDB). O cidadão foi ministro nos governos Lula, Dilma e Temer. Diretor da Caixa Econômica Federal e uma pessoa “notável” da Republiqueta. Só gente boa.

Livre, leve e solto

Enquanto escrevia a coluna me chega a informação que o Ministério Público Federal arquivou o processo de investigação contra o senador Gladson Cameli (PP), na Lava Jato. Isso já tinha acontecido com o governador Tião Viana (PT) e o irmão, senador Jorge Viana (PT).

Nada a comemorar

No Dia da Amazônia, no Acre, muitos “salamaleques” e discursos ambientalistas das autoridades do PT que comandam o Estado. Mas na vida real, como fica esse projeto de exploração madeireira às margens do Rio Purus, em Manoel Urbano? Isso é sustentável? Mais de 200 mil hectares de floresta virgem em risco. Sem falar nas consequências para o clima. Salvem a Amazônia…

À venda

Não há o que discutir. Na Amazônia, a exploração madeireira, as plantações de soja, mineração e criação de gado em larga escala são atividades predatórias da Floresta. Enriquecem muito poucos e os empregos gerados são de baixa qualidade. Tenho certeza que se houvesse um investimento associado à pesquisa nas atividades extrativistas seria muito mais lucrativo.

Por outro lado…

Estive em Xapuri visitando alguns pequenos produtores. Exploram a castanha nativa, plantam acerola, açaí e outras frutas amazônicas. Ainda tiram o látex das seringueiras e vivem prosperamente. Se investissem essas “fortunas” em industrialização nos pequenos produtores teríamos um Estado muito mais próspero.

Democrata

Nas redes sociais vi duas postagens de parlamentares da oposição com o prefeito do Jordão, Elson Farias (PC do B). A deputada federal Jéssica Sales (PMDB) e o senador Petecão (PSD) andaram por lá para levarem recursos. E o prefeito democraticamente recebeu os dois com tapete vermelho.

Questão de foco

O Elson está certo. Não adianta ficar nesse debate inócuo ideológico enquanto o povo do município passa por dificuldades. Tem mais é que fazer parcerias com quem queira ajudar na sua gestão. Seja da FPA ou da oposição.

Zum, Zum, Zum

Um vereador de oposição na Câmara Municipal de Rio Branco me disse que o Clésio Moreira (PSDB) tem uma simpatia declarada ao prefeito Marcus Alexandre (PT). Não contam com ele para fazer oposição na Casa.

Exagerado

Essa história do vereador da Capital Eny Lima (DEM) querer jogar mísseis nos diretórios do PT não pode ser levada a sério. Política se faz com o debate de ideias e não com truculência. Além do fato que está difícil encontrar “inocentes” na nossa política.

Questionamento

O que os vereadores de oposição deveriam perguntar é como as duas mais recentes gestões da prefeitura não notaram, no seu pequeno orçamento, os “possíveis” desfalques da EMURB. Dinheiro que certamente fez falta para a complicada manutenção das ruas de Rio Branco.