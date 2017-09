Major Rocha diz que justiça foi feita

Roberto Vaz 06/09/2017 21:17:41

NOTA

O Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), na pessoa de seu presidente, deputado federal Major Rocha, se congratula com o Senador Gladson Cameli (PP) por este ter sido inocentado em relação à Operação Lava-Jato após o parecer da Procuradoria Geral da República.

Há algum tempo temos ouvido, de forma aberta ou velada, acusações e insinuações contra a pessoa do senador. Mas, como no dito popular, o mal por si se destrói e a justiça se fez.

O PSDB sempre acreditou na inocência do senador Cameli e já esperava que tal situação fosse confirmada. O ato do Procurador Geral apenas restabelece a verdade e aquilo que se esperava da Procuradoria Geral da República com relação ao político acreano.

Wherles Rocha (MAJOR ROCHA)

Deputado Federal e Presidente Regional do PSDB