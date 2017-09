Publicado resultado final de títulos para cargos da Polícia Civil do Estado do Acre

Da redação ac24horas 06/09/2017 09:07:00

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria

de Estado de Polícia Civil – SEPC publicaram na edição desta quarta-feria, 6 de setembro, no Diário Oficial do Estado (DOE) as respostas aos pedidos de revisão e o resultado final da Prova de Títulos dos cargos de Agente de Polícia, Auxiliar de Necropsia, Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia Civil.

As respostas aos pedidos de revisão estão disponíveis também no site www.ibade.org.br.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.