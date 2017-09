Publicada exoneração a pedido de diretor da Emurb preso na 2ª Fase da Operação Midas

Da redação ac24horas 06/09/2017 11:50:18

O engenheiro José Carlos Fernandes, preso na 2ª Fase da Operação Midas , não é mais o diretor de Operações da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb). Mas, ao contrário do esperado, a demissão não foi obra do prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre (PT), mas foi pedida pelo próprio diretor.

O Decreto nº 1.699, assinado pelo prefeito ainda na segunda-feira (04) traz o seguinte contexto: “Exonerar a pedido José Carlos Fernandes, do Cargo de Diretor de Operações da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB”.

O decreto do prefeito petista mostra ainda que o ex-diretor preso já ocupava o cargo há quatro anos e havia sido nomeado por meio do Decreto nº 168, de 07 de janeiro de 2013.

José Carlos Fernandes foi preso por ordem do juiz Flavio Mariano Mundim, da 4ª Vara Criminal de Rio Branco na segunda fase da Operação Midas, esta desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Acre (MPAC), em parceria com a Policia Civil e Tribunal de Contas.

A segunda fase da Operação Midas apura um esquema criminoso contra os cofres da Emurb entre os anos de 2011 e 2016. Foram presas 18 pessoas supostamente envolvidas. O grupo teria lavado cerca de R$ 7 milhões até o momento, referente apenas a uma das supostas fraudes relacionada ao aluguel de maquinário.