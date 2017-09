Presidente da Câmara diz que a oposição está preocupada com crescimento de Marcus Viana

Luciano Tavares, da redação ac24horas 06/09/2017 10:10:50

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Manuel Marcos (PRB), usou a tribuna da Casa na manhã desta quarta-feira, 06, para dizer que a oposição está preocupada com o crescimento da candidatura do prefeito da capital, Marcus Viana, ao governo do Acre.

O parlamentar disse não ter dúvidas da capacidade administrativa do petista. Para ele, os apoiadores do oposicionista Gladson Cameli (PP), virtual candidato da oposição ao Palácio Rio Branco, possuem números reais desfavoráveis ao progressistas e favoráveis ao petista.

“Não divulgaram pra governo porque o Marcus aparece na frente, com cinco pontos na frente. A preocupação hoje é porque o prefeito está crescendo nas pesquisas”, disse o republicano.

o discurso do vereador foi acompanhado da apresentação de 50 indicações para a realização de serviços diversos na capital.