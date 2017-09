Polícia Rodoviária Federal deflagra operação Independência no Acre

Da redação ac24horas 06/09/2017 13:28:18

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagou a Operação Independência nas rodovias federais em virtude do feriadão prolongado (Amazônia e Independência).

A exemplo do resto do país, as fiscalizações nas estradas acreanas já tiveram inicio nesta terça-feira, 05 de setembro de 2017. O objetivo é garantir a segurança dos usuários das rodovias federais que cortam o nosso estado.

Segundo informe da PRF, neste feriadão serão realizadas ações educativas referentes a orientação para o trânsito. Haverá incremento na fiscalização do fluxo de veículos e no patrulhamento ostensivo em pontos críticos e horários estabelecidos a partir de dados estatísticos, como sendo de maior incidência de acidentes com mortos, feridos e de ocorrências criminais.

Fatores como excesso de velocidade, uso do álcool concomitante à condução de veículos automotores, desrespeito ao regulamento de trânsito nas suas diversas normas, com ênfase às relacionadas a segurança dos condutores e passageiros terão sua fiscalização priorizada.

Ao término da operação Independência do Brasil, no dia 10 de setembro de 2017, a PRF espera ter alcançado seus objetivos em contribuir para o bem-estar da população local com a manutenção e diminuição dos índices de violência no trânsito das rodovias federais, a garantia da sua livre circulação, aumento da percepção de segurança por parte dos usuários e a redução da criminalidade.