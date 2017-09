Polícia procura assaltantes que fizeram dono de relojoaria refém no Centro da capital

Da redação ac24horas 06/09/2017 09:02:15

A polícia já está à procura dos assaltantes da Relojoaria Medeiros, localizada no complexo empresarial do Mercado Velho, Centro de Rio Branco. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 05, e foi filmado por uma câmera de segurança do local. Os nomes dos criminosos ainda não foram divulgados.

Durante a ação, é possível ver que os dois bandidos estão bastante nervosos, e têm pressa em terminar o assalto. Eles colocam o proprietário no chão, e tenham amarrar o empresário. Logo depois, é possível ver uma das funcionárias, que tenta colaborar com a dupla criminosa.

Segundos depois, o dono da relojoaria levanta e pede calma. Um dos bandidos, de pele morena, pede silencia e alerta para que repassem mais rapidamente os objetos que seriam levados. A polícia foi chamado, o caso, registrado e diligências para localizar os bandidos já foram iniciadas.